Antalya Valisi Yazıcı: “Bu ülkenin geleceğine yatırım yapmak en kıymetli görevdir”

Antalya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen ASİST Projesi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Benim bir numaralı işim eğitim, çocuklar ve gençler bu ülkenin geleceğine yatırım yapmak en kıymetli görevdir” dedi.

Antalya'da ilkokul ve ortaokullarda dezavantajlı bölge olarak adlandırılan mahallelerde yürütülecek, çocukların hayatlarını disipline etmek ve bir amaç edinmelerini sağlamak adına başlatılan Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik (ASİST) Değerlendirme Toplantısı İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Ersin Yazıcı, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Merkez İlçe Kaymakamları, Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik Projesi ile ilkokul ve ortaokullarda gerçekleştirilecek, öğrencilerde spor kültürünün yaygınlaştırılması, toplumsal gelişime katkı sağlanmak, zararlı alışkanlık ve kötü arkadaşlıklardan korunmasına destek olmak aynı zamanda kişisel gelişim ve sosyal beceri düzeylerinin geliştirilmesinin amaçlandığı bilgisi verildi. Projeyle okullarda kurulacak spor alanları ve tesislerinde sürdürülebilir katılımın sağlanması hedeflenerek, çocukların erken yaşlardan itibaren sporla tanışıp, sporu bir yaşama şekli haline getirmelerinin hedeflendiği belirtildi.

“Çocuklarımız geleceğe umutla bakacak”

Alt gelir grubunun ve eğitim seviyesinin düşük olduğu mahallelerde ki öğrencilerin yoğun olduğu okullara ASİST Projesini hayata geçireceklerini aktaran Vali Ersin Yazıcı, “Çocuklarımız, aile içinde yaşanan düzensiz gelirden kaynaklanan sözlü ve fiziksel şiddetten dolayı içine kapanıyor, kendine güvenmiyor ve bu yüzden de kötü niyetli insanların kirli işleri için ilk hedefi haline geliyorlar. Biz ASİST Projemiz ile çocuklarımızı hayata tutundurmak, hayatlarını disipline etmek, özgüvenlerini arttırmak, geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak bir argümanı, sporu kullanmak için bu projeyi yapıyoruz” diye konuştu.

“Sporun gücünü kullanacağız”

ASİST Projesi ile çocukları hayata hazırlamak istediklerini vurgulayan Vali Yazıcı, “Bu projede ki birinci amaç spor değil, sporun gücünü kullanmak. Hangi sporu seçerseniz seçin seçtiğiniz sporun bir disiplin ve düzeni oluyor. Tekvandoya ya da basketbola başlayan çocuk bir müddet sonra belli bir disiplin içine giriyor. Evdeki yaşamdan, sporla birlikte kendine bir alan yaratıyor. Buradaki okulları seçmekte ki bir diğer amacımız da bu çocuklarımızın spor yapmıyor olmasıydı. Yapmak istediği halde yapamıyorlar, ekonomik gerekçelerden dolayı. Biz çocuğumuzu o zor alandan alıp spora yönelterek, hayatının yavaş yavaş disipline etmeye başlayacağız ve bunun adına da disiplin demeyeceğiz. Birkaç müsabakayı kazanan çocuğun yaşama nasıl bağlandığı, kendine hedefler koyduğunu gözlemleyeceksiniz. Kendine güveni olmayan çocuklarımız birkaç müsabakayı kazandığında kendine hedefler koymaya başlıyor. Bir yıl sonra okul müdürlerimiz şu an söz geçiremediği çocukların spor yaptırdığımızda nasıl bir değişime uğrayacaklarını görecekler” şeklinde konuştu.

“Veliler hiçbir şekilde masraf yapmayacak”

Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik Projesi'nin gizli hedefleri olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, “Kötü niyetli insanlar, yasadışı işlerinde kullanacakları çocukları dezavantajlı bölgelerden seçiyorlar. Uyuşturucu satmak isteyen hainler bu türden işler için kolaylıkla çocuklarımızı kandırabiliyorlar. Biz projemizle evlatlarımızı bu sihirli alana alarak, yaşamlarına düzen getirmek istiyoruz. Yaşamlarını düzene soktuğunuz çocuklarda ki değişimi bir yıl sonra çok net göreceksiniz. Hem düzen disiplin hem de eğitim alanında buna şahitlik edeceksiniz. Çocuklarımız istediği branşları seçecek. Sizlerden ricam velilere hiçbir şekilde masraf etmeyeceklerini bıkmadan usanmadan altını çize çize anlatın. Kullanılan her türlü malzemenin ayakkabı, eşofman ya da seçtiği spor branşına ait ne varsa eskidiğinde yine devlet tarafından karşılanacağını bilsin. Bunu bütün ailelerin bilmesini istiyorum. Bunu bir devlet meselesi olarak görün. Geleceğimiz için yaptığımız en önemli yatırım. Benim bir numaralı işim çocuklar ve gençler bu ülkenin geleceğine yatırım yapmak benim için en kıymetli görevdir” ifadelerini kullandı.