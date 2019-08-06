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Antalya ve ilçelerinde bayrak kampanyası yeniden başlıyor.

Antalya ve ilçelerinde her sezon öncesi başlatılan bayrak kampanyası yeniden start alıyor.

Kurum, kuruluşlar, STK'lar, esnaf ve iş adamları, sadece Antalyaspor'un resmi bağış makbuzu veya fatura karşılığında bu kampanyadan yararlanabilecek.


Kampanya doğrultusunda bayrak üzerinde Antalyaspor logosu ile firma, kurum, kişi isimleri yer alacak olup bayraklar Antalya şehir merkezi ve tüm ilçelerin cadde ve sokaklarında yer alacak.


3(x)5 metre ebadında olacak bayraklar, Antalya Stadyumu çevresi başta olmak üzere şehrin ana arterlerine asılacak. Antalyaspor kulübünden yapılan yazılı açıklamada Bayrak fiyatının, 2 bin 500 TL + KDV olarak belirlendiği bilgisi paylaşıldı. Bayrak kampanyasından elde edilen gelirin kulübümün amatör spor şubelerinde kullanılacağı kaydedildi. Antalyaspor lisanslı bayraklar üzerinde özel bir tema bulunduğu, bu temanın kullanılmadığı bayrakların hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirilen açıklamada Antalyaspor logosu altında illegal şirket vb. tanıtımı yaparak bayrak asanlar hakkında yasal işlem uygulanması için resmi başvuruların yapıldığına dikkat çekildi.

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