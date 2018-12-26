Antalya yılbaşına hazır

Turizm kenti Antalya'da yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Hafta başına denk gelen yılbaşı kutlamaları iç pazarı hareketlendirirken açık olan tüm tesislerde doluluk oranının yüzde 95 seviyelerinde olacağı belirtildi.

Dünyanın en önemi turizm destinasyonlarından Antalya'da, yılbaşı hazırlıkları sona erdi. Şehir otelleri başta olmak üzere turistik ilçelerdeki 5 yıldızlı oteller, yılbaşı için özel renkli gala programları hazırladı. Oteller, zengin menülerinin yanı sıra tanınmış yerli ve yabancı sanatçılarla, konuklarına eğlenceli bir yeni yıl gecesi yaşatacak. Yılbaşının pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle tatilciler 4 günlük plan yapmayı tercih etti.

Antalya'da kış döneminde açık olan otellerin ise yüzde 90-95 arasında bir doluluk oranına ulaşacağı bildirildi. Kent merkezinde AVM'ler, Noel Baba, yılbaşı ağacı, yılbaşı çelenkleri ve renkli süslemeleri ile dikkat çekerken, park ve caddelerin ışıklarla süslendiği görüldü.

"14 milyona yaklaşacağız"

Akdeniz Turistik Otel ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, sezonun sonuna geldiklerini belirterek, Antalya bölgesinde geçtiğimiz yıla oranla yabancı misafir sayısında yüzde 30'luk bir artış yaşandığını dile getirdi.

Hedefledikleri 14 milyon turist sayısına çok yakın olduklarını ifade eden Yağcı, "Bu rakamlarla Antalya'nın en iyi turizm yılına ulaşmış olacağız. Rakamlar 2019 ve daha sonrası için de umutlu olmamızı sağlıyor" dedi.

"Hazırlıklar tamam"

Yılbaşının 4 günlük tatil dönemini içerdiğini dile getiren Erkan Yağcı, "Vatandaşlarımız yılın son tatil yapma dönemini yakaladı. Hem kıyı hem şehir otellerimizde sanatçılı ve kendi programlarını yapan otellerimiz var. Yılbaşı günü otellerimizde yüzde 90-95 arası doluluk olmasını bekliyoruz. Şu an yüzde 90'ını geçtik. Hazırlıklarımız tamamlandı, dolu dolu bir program konuklarımızı bekliyor" ifadelerine yer verdi.

"Tam doluluğa yakın"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise 2018 yılında son yılların en iyi sezonunu geçirdiklerinin altını çizdi. Antalya'da sezonu 14 milyona yakın bir rakamla kapatacaklarına değinen Atmaca, "Yılbaşı kapsamında sanatçılı olan otellerin tamamı doldu sayılır. 4 günlük bir tatil olması nedeniyle güzel bir yılbaşı tatili olacak. Bir önceki yıla göre daha fazla otelimiz açık ve hepsi yılbaşı için program yapıyorlar. Yılbaşında tüm otellerimiz tam doluluğa yakın" dedi. Atmaca, Rusya, Almanya, Hollanda, Polonya, İsrail ve İskandinav ülkelerinden de turistlerin yılbaşını Antalya'da geçireceklerini kaydetti.

Atmaca, 2018 yılının verileri doğrultusunda Antalya ve Türkiye'nin 2019 yılında çok iyi bir turizm sezonu geçireceğini sözlerine ekledi.