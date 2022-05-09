Antalya Yörük Festivalinde Döşemealtı Yörük Çadırına ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde Döşemealtı Belediyesi'nin kıl Yörük çadırı ilgi gördü.

Binlerce kişiyi ağırlayan Döşemealtı standı festivalin en renkli çadırları arasında yer aldı. Yörük kültürünün tüm yönleriyle tanıtıldığı Döşemealtı Belediyesi standında ip eğirmeden, ilçenin kültürel mirası halı dokuma ve kök boyama teknikleri anlatıldı. Ziyaretçilere pişi ve gözlemenin dağıtıldığı şenlikte Döşemealtı Belediye standını yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti.

Aksu İlçesi Solaklı Mahallesi At Çayırı Mevkii'nde yaklaşık 400 dönümlük alanda düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivaline 29 ülke, 11 büyükşehir, 28 ilçe belediyesi, 128 dernek ve 68 kadın kooperatifi katkı sundu. Kültürel şölen havasında geçen festivalde Döşemealtı Belediye standında türküler hiç susmadı.

Döşemealtı Belediye standını ziyaret edenler arasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aydın Özer, Rafet Zeybek, Çetin Osman Budak, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İl Yöneticileri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Siyasi Partilerin il ve ilçe başkanları, Belediye Meclis üyeleri, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.