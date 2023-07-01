Antalya'da 1 günde ikinci boğulma vakası

Antalya'da bayramın son günü iki boğulma vakası yaşandı. Sabah saatlerinde Konyaaltı sahilinde yaşanan üzücü olayın ardından akşam saatlerinde acı haber Manavgat ilçesinden geldi.

Konyaaltı Belediyesi karşısındaki 23 numaralı plajın yanındaki halka açık bölüm sahilinde saat 12.00 sırasında meydana gelen ilk olayda, kuzeniyle birlikte Kurban Bayramı tatili Trabzon'dan Antalya'ya gelen Mustafa Baytar (22) boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgıç polisler tarafından kıyıya çıkartılan Baytar, sağlık ekiplerinin uzun süre yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İkinci olay ise akşam saatlerinde Manavgat ilçesinde yaşandı. Serkan İnan (43), kardeşi ile birlikte Manavgat Belediyesi önünde denize girdi. İyi derecede yüzme bildiği bildirilen Serkan İnan'ın denizde uzun süre yüzüstü yattığını gören vatandaşlar şahsı sahile çıkardı. Tesadüfen orada bulunan bir doktor İnan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de dakikalar süren kalp masajının ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan Serkan İnan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.