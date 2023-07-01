Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusu

Türk denizciliğinin bayramı olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. Yılı, deniz turizminin başkenti Antalya'da da her yıl olduğu gibi törenlerle kutlandı.

Antalya Bölge Liman Başkanlığının koordinasyonundaki törenler Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumuyla başladı. Antalya Bölge Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi ve Gemi Mühendisleri Odası tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Antalya BB Bandosu tarafından İstiklal Marşı çalındı ve hep bir ağızdan söylendi.

Tören etkinlikleri kapsamında Antalya Yat Limanı'ndan denize açılarak Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Antalya Bölge Liman Başkanı Muhammet Alper Keçeli, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Kd. Albay Engin Kuntay, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Murat Sezgin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Çevre Danışmanı Lokman Atasoy, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin tarafından Deniz Şehitleri anısına bir çelenk bırakıldı.