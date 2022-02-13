Antalya'da 1 yılda 5 bin hastaya evde sağlık hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ‘Evde Sağlık Hizmeti' ile hasta, engelli ve yaşlılara sağlık kontrolünden, öz bakıma, ev temizliğinden, tıbbi malzeme ve nakil ambulans yardımına her türlü destek sağlanıyor. Bir yıl içinde 5 bin yaşlı ve hastaya evde sağlık hizmeti sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ücretsiz Evde Sağlık Hizmeti ile engelli, yaşlı veya yatalak durumda olan vatandaşların yanında oluyor. Doktorlar, hemşire, fizyoterapist, bakım personeli tarafından evlerinde ziyaret edilen hastalar, kendini yalnız hissetmiyor. Enjeksiyon, sonda takılması, şeker-tansiyon ölçümü ve diş muayeneleri gerçekleştirilen, evleri temizlenen ve öz bakımı yapılan hastalara aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta, nakil ambulansı ile hastaneye götürülüyor.

“Biz yaşlılar için bir nimet”

Büyükşehir Belediyesi'nin Evde sağlık hizmetinden faydalanan 76 yaşındaki Sıdıka Çıracıoğlu da evinde ziyaret edilerek muayene edildi. Tansiyonuna bakılıp şekeri ölçülen Sıdıka Teyzenin odası temizlendi. Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sıdıka Çıracıoğlu, “Doğuştan kalça çıkıklığı rahatsızlığım var. Yalnız yaşıyorum, çok hareket edemiyor ve dışarı çıkamıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nden doktor ve hemşiremiz sağlık kontrollerimi yapıyor, muayene ediyor. Şikayetlerimi anlatıyorum. Görevli bir kızımız gelip evimin temizliğini yapıyor. Hastane randevum olacağı zaman da ambulansla beni alıp hastaneye götürüp getiriyorlar. Allah razı olsun, biz yaşlı ve hastalar için büyük bir nimet” dedi.

“Engelliye ve hastaya ücretsiz nakil”

Down Sendromlu Veysel Doğan da Evde Sağlık Hizmetinden faydalanıyor. Haftada iki gün Büyükşehir Belediyesi'nin ambulansı ile evinden alınan Veysel Doğan, polikliniğe götürülüyor tedavisi olduktan sonra da tekrar evine getiriliyor. Veysel Doğan'ın kardeşi Erkan Doğan “Kardeşimi haftada iki gün Büyükşehir Belediyesi'nin ambulans hizmetiyle polikliniğe götürüyoruz. Hem ücretsiz olarak böyle bir hizmet alıyoruz hem de güler yüzlü personelin bize çok yardımları oluyor” diye konuştu.

“Yakından ilgileniyorlar”

Evde Sağlık hizmeti alan doğuştan engelli ve paralizi hastası olduğu için Birsen Kurt, “Doktor ve hemşireler geliyor. Benimle yakından ilgileniyorlar çok memnunum. Muayene ediyorlar bez ihtiyacımı getiriyorlar” diye konuştu. Anne Cemile Kurt'ta kızının doğuştan rahatsızlığı olduğu ve tek başına baktığını söyleyerek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi doktor ve hemşirelerini sağ olsun sık sık geliyor muayenesi ve kontrollerini yapıyor. Sağ olsunlar” diye konuştu.

“Yaklaşık 5 bin hasta faydalandı”

Yaklaşık 15 bin kayıtlı hasta sayısı olan evde sağlık hizmetinden 1 Ocak 2021 -31 Aralık 2021 tarihleri arasında 4 bin 864 hasta ve yaşlı aktif olarak faydalandı. 5 bin 776 hemşire, 335 doktor ziyareti, 3 bin 49 kez ücretsiz ambulans temini, bin 636 sağlık kurumlarına araç temini, 532 kişiye fizyoterapi, 48 kişiye diş hekimi muayene ve tedavi işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca bin 749 hanenin temizliği yapılırken, bin 330 kişiye öz bakım hizmeti verildi.