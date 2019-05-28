Antalya'da 10 ton ipek böceği yaş kozası üretiliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince her aşaması kontrol edilen ipek böceği üretimi hasat mevsimi Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen yaş koza alımlarıyla başladı. Hasattan 2019 yılında 10 ton yaş koza üretimi bekleniyor.

Hasat mevsimine ilişkin açıklamalarda bulunan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, tarımsal sanayinin ülke ekonomisi için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, ipek böceği kozasının endüstriyel üretim için önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti. İpek böceği kozasının özellikle tekstil sektörü için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Özen, “İpek böceği kozası katma değerinin yüksek olmasından ötürü üreticiler için de ciddi bir gelir kapısıdır. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak katma değeri yüksek ürünlere ayrı bir ehemmiyet gösteriyoruz. İpek böceği kozası da bu ürünlerin başında geliyor. Antalya'da halen 51 mahallede 318 üretici ipek böceği yetiştiriciliği yapıyor. Bu kapsamda 972 Sayılı Koza Birlik Kooperatifi tarafından bu yıl üreticilere her bir kutu içerisinde 20 bin yumurta bulunan 419 kutu ipek böceği yumurtası dağıtıldı” dedi.

“2019 yılı için beklenen üretim miktarı 10 ton”

Özen, Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen ipek böceği yetiştiriciliğinin meyvesini vermeye başladığını da belirterek, “Bu yılın ilk hasadı Alanya ilçesinde yaş koza alımı ile başladı. 2019 yılı için beklenen yaş koza üretim miktarı 10 ton. Bakanlıkça üreticilerimize yaş koza için kilo başına 50 TL destekleme ödemesi yapılıyor” diye konuştu.