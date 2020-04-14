İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da 10 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Antalya’nın Serik ilçesinde evlerinin bahçesindeki ağaca salıncak kurmak isteyen 10 yaşındaki kız çocuğu, ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde evlerinin bahçesindeki ağaca salıncak kurmak isteyen 10 yaşındaki kız çocuğu, ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Olay, Serik ilçesine bağlı Çakallık Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçisi ailenin çocuğu Bircan Eliş (10), aile fertlerinin tarlada olduğu sırada evlerinin bahçesindeki ağaca salıncak kurmak istedi. İddialara göre, salıncak kurduğu sırada ipi boynuna dolanan Eliş, ağaca asılı kaldı. Kız çocuğunu gören komşusu hemen mahalle muhtarını aradı. Eve gelen muhtar Cemal Gül ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eliş'in hayatını kaybettiği tespit etti. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bircan Eliş'in annesinin ve yakınlarının olay esnasında çilek tarlasında bulunduğu öğrenildi.


Eliş'in yakınlarının kendisini aradığını söyleyen muhtar Gül, “Ben geldiğimde çocuk burada asılıydı. Büyük ihtimalle taşın üzerine çıkıyor. İp de kısa. İpi oynarken boynuna dolanıyor. Geldiğimde çocuk ölüydü. 112'yi aradık, onlar olay yerine geldi ve çocuğun hayatını kaybettiğini söylediler” dedi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.