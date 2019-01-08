Antalya'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2010 yılında bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla geçtiğimiz Kasım ayında cezası onanan cinayet zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bulunan bir restoranda 2010 yılında yemek yiyen iki grup arasında ‘niye baktın' sözleriyle başlayan kavgada G.Y. arabasından aldığı bıçakla M.K.'yi 2 yerinden bıçaklayıp öldürdü. G.Y. hakkında verilen 10 yıl hapis cezası 14 Kasım 2018 tarihinde üst mahkeme tarafından onanarak kesinleşti. "Kasten adam öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen G.Y. tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.