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Antalya'da 103. Kartal Yuvası

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, takımın kamp yaptığı Antalya’da Türkiye’nin 103.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, takımın kamp yaptığı Antalya'da Türkiye'nin 103. Kartal Yuvası mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Orman, mağazayı gezerken basın mensuplarına takımdan ayrılan dünyaca ünlü yıldız Pepe'nin maketi yanına oturarak poz verdi.


Kartal Yuvası Mağazası'nın Türkiye'de 103'üncü, Antalya'da ise 6. şubesi, Konyaaltı ilçesi PınarBaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde açıldı. Mağazanın açılışına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katıldı. Taraftarın meşalelerle karşıladığı Orman'a, Konyaaltı Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ve kulüp yöneticileri eşlik etti.


Bir süre mağazayı gezen Orman, kaleye geçen minik bir taraftar için penaltı atışı gerçekleştirdi. Ardından mağazada futbolcuların yer aldığı maket bölümüne yönelen Orman, geçtiğimiz aralık ayında takımdan ayrılan yıldız oyuncu Pepe'nin yanındaki koltuğa oturdu. Orman, burada basın mensuplarına poz verdikten sonra kurdele keserek mağazanın açılışını gerçekleştirdi.


Fikret Orman, her zaman yaptığı geleneği bozmayıp kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen taraftarlarla tek tek fotoğraf çekindi.

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