Antalya'da 106 polisten eş zamanlı aranan şahıs operasyonu

Antalya'da 41 ekip 106 polisin katılımı ile aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranması bulunan 34 şahıs yakalandı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 14 Ocak Cuma günü, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan, asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik 41 ekip ve 106 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında kasten yaralama, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, kullanmak silahla tehdit, hakaret suçlarından arananların bulunduğu 34 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.