İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da 11 şişe kaçak viski ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet el yapımı silah ve 11 şişe kaçak viski ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet el yapımı silah ve 11 şişe kaçak viski ele geçirildi.


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dün saat 18.00 sıralarında Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucunda, Yayla Mahallesi'nde yaşayan C.D'nin evinde arama yapıldı. Aramada, 1 adet el yapımı, 9x19 mm tabanca ve 11 şişe 100 cc'lik kaçak viski ele geçirildi. Şüpheli, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.