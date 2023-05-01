İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da 114 personelin katımıyla yapılan operasyonda 81 şahıs yakalandı

Antalya’da aranan şahıslara yönelik 45 ekip ve 114 personelin katımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 81 şahıs yakalandı.

Antalya'da aranan şahıslara yönelik 45 ekip ve 114 personelin katımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 81 şahıs yakalandı.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, merkez ve dış ilçelerde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. “Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan” şahıslara yönelik, 45 ekip ve 114 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.


Operasyonlarda aralarında “kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu madde ticareti/bul/kul, yoksun kılma, fuhuşa teşvik ve aracılık, cinsel saldırı, tehdit/hakaret” suçlarından arananların bulunduğu 5 ile 10 yıl arası 6, 2 ile 5 yıl arası 14, 2 yıl altı 28 hapis cezası olmak üzere toplam 81 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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