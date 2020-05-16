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Antalya'da 12 ayrı yayla evinden hırsızlığa 2 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesi kırsalındaki 12 farklı yayla evinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalanan 4 şüphelinden 2’si tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalındaki 12 farklı yayla evinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalanan 4 şüphelinden 2'si tutuklandı.



Alanya'nın Gökbel Yaylası'ndaki 12 farklı evden hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Karakolu ekipleri, çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerinin V.Ş. (16), M.N.Y. (24), E.Ş. (19) ve Azerbaycan uyruklu M.B. (22) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4 şüpheliyi adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.



Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ş. ve M. B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 2 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Ayrıca adreslerden çalınarak bir iş yerine satıldığı tespit edilen 2 televizyon, jeneratör ve av tüfeği ise ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

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