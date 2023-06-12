Antalya'da 128 araca idari işlem yapıldı

Antalya'da yapılan denetimlerde ise bin 88 araç sorgulanırken bunlardan 128'ine idari yaptırım uygulandı.

Antalya genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan “Motosiklet, Traktör ve Servis Araçları Uygulamasına” farklı birimlerden toplam 178 personel katıldı. Şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 35 uygulama noktasında şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamalar sonucunda, bin 348 şahıs, 609 motosiklet, 35 traktör, 81 servis aracı ve 363 otomobil olmak üzere toplam bin 88 araç sorgulandı. Motosiklet tamir ve bakımı yapan 24 iş yeri de denetlendi.

Yapılan genel uygulama da ; 1 çalıntı motosiklet, 1 tescilsiz motosiklet, 2 hacizli yakalamalı motosiklet, 3 adet trafikten men edilmiş motosiklet, 1 hacizli yakalamalı otomobil tespit edilerek gerekli işlemleri yapıldı.

Yapılan uygulamalarda toplam 128 araca idari yaptırım kararı uygulandı.