Antalya'da 13 bin 421 depremzede öğrenci okula başladı

2023 yılının 1'inci 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması için ilgili kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve devamlılığını sağlamak amacıyla Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Antalya Spor Salonu Afet Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya, Vali Yazıcı'nın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Dr. Murat Sezgin ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, sistem, işleyiş, faaliyetler, 2022 verileri, 2023 yılı hedefleri hakkında bilgiler aktardı.

“Sisteme gelen gereksiz çağrı 2022 yılında yüzde 58”

Toplantıda yapılan sunumda, 2022 yılı içinde 112'ye gelen aramalarda ortalama bekleme süresinin 2,2 saniye ve çağrı alıcının ortalama konuşma süresinin 25,3 saniye olduğu belirtildi. 2022 yılında sisteme gelen toplam 3 milyon 338 bin 493 çağrının yüzde 42'si gerekliyken yüzde 58'inin gereksiz olduğu, çağrı alıcı havuzuna gelen toplam 2 milyon 144 bin 505 çağrının ise yüzde 66'sının gerekli yüzde 34'ünün gereksiz olduğu aktarıldı.

“Bu konuda herkesi hassas davranmaya davet ediyorum”

112'ye gelen asılsız ihbarlar ve gereksiz çağrıların iş yükünü arttırdığını ve ihtiyacı olan kişilere ulaşımı zorlaştırdığını söyleyen Vali Yazıcı; “Sisteme düşen boş çağrılar başka acil durumlara ulaşmada aksaklıklara neden olurken, acil durumdaki kişilere yardımın geç ulaşmasına sebep oluyor. Bu gereksiz çağrıların önüne geçmemiz lazım. Bu konuda herkesi hassas davranmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Toplantı, 2023 yılı itibariyle yapılacak olan faaliyetler, ihtiyaçlar ve hedeflerin belirtilmesiyle son buldu.

“Depremzedeler ve deprem bölgesi değerlendirildi”

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı'nın ardından Vali Yazıcı başkanlığında, Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Dr. Murat Sezgin ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

“Yaralarımızı birlikte saracağız”

Türkiye'nin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçen depremin ardından gerek deprem bölgesindeki ihtiyaçlar gerekse Antalya'ya gelen depremzedelerin ihtiyaçları ile ilgili çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Yazıcı; “Depremzede vatandaşlarımız için depremin ilk gününden bu yana çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda tüm il olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

“Çalışmalarımızı titizlikle yürütelim”

Toplantıda kurum müdürlerine tek tek söz vererek deprem bölgesi ve Antalya'daki depremzedelerle ilgili çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, depremzede vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaşmaması için herkesten çalışmalarını titizlikle yürütmelerini istedi.

“Çocuklarımızın başka hiçbir şekilde travmaya uğramasını istemiyoruz”

Antalya olarak depremzede çocuklara büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Vali Yazıcı; “13 bin 421 depremzede öğrencimiz okula başladı. 13 bin 421 öğrencimizi, bin 231 okulumuza dağıttık. Konaklama merkezlerinde ana sınıflarımız açıldı ve öğretmenlerimizi görevlendirdik. 320 rehber öğretmenimiz de öğrencilerimize psiko-sosyal destek veriyor. Benim birinci önceliğim çocuklarımızın okul kıyafetlerinin tamamen hazır olması. Ayakkabı, çanta ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarının eksiksiz olmasını, her şeyin tam olmasını istiyorum. Zaten büyük bir travma yaşayan çocuklarımızın başka hiçbir şekilde travmaya uğramasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.