Antalya'da 13 bin şişe sahte içki ele geçirildi

Antalya'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda 13 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişiye işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda, Kepez ilçesinde bulunan iki depoda ve bir araçta alınan arama kararı ile yapılan operasyonda 13 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde işlem yapıldı.