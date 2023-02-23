Antalya'da 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Antalya'da jandarma ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Kepez İl Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte Kepez ilçesinde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan 27 Suç kaydı bulunan ve halen Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçlarından 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, A.G. isimli şahıs JASAT ve Asayiş timlerinin müşterek yaptığı faaliyet ile yakalanarak gözaltına alındı.