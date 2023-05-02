Antalya'da 14 ilçeye 121 adet su deposu yerleştirilecek

“İçme Suyu Depoları Temin İşi” çerçevesinde 14 ilçeye 121 adet su deposu yerleştiriliyor. Bu çerçevede Finike ilçesinde 12 su deposunun yerlerine bağlantıları yapılıyor.

İlçelerde su sıkıntısı yaşanmaması için harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü yaklaşık maliyeti 50 milyon TL olan “İçme Suyu Depoları Temin İşi” çerçevesinde 14 ilçeye 121 adet su deposu yerleştirecek. Bu sayede ilçelerde yaşayan vatandaşlara kaliteli, güvenilir ve sağlıklı içme suyu sağlanmış olacak.

“Su sorunu giderilecek”

Yüksek rakımlı bir mevkide yer almasından dolayı su problemi yaşanan Finike'nin Ernez Mahallesi'nde de bu sorunun giderilebilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından su deposu temini yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Finike Şube Müdürü Fevzi Çiftçi, “Mevcut depoların ihtiyacı karşılayamadığı muhtarlarımız tarafından bize iletildi. Yazın çok su sıkıntısı yaşanan yerler vardı. Yeni depolarımızla bu sorunu gidermiş olacağız” dedi.

Finike Ernez Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Fırtına da yeni depolar ile beraber bu su sıkıntısının ortadan kalkacağını belirterek Başkan Muhittin Böcek'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.