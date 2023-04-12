Antalya'da 14 suç kaydı ve 14 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Antalya'da 14 suç kaydı ve toplamda 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kepez ilçesinde çalışma yapılan çalışmalarda, hakkında 14 suç kaydı ve toplamda 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.