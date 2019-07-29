Antalya'da 14 ton sahte gübre ve zirai ilaç ele geçirildi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bitkisel üretimde kullanılan bitki besleme ve bitki koruma ürünlerinin, bakanlıktan üretim izinli, tescilli ve ruhsatlı olmasının önemli olduğunu vurguladı. Bu kapsamda piyasaya sunulan ürünlere yönelik il müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü piyasa denetim ve kontrol çalışmasında çeşitli firmalara ait gübre ve zirai ilaçları taklit ve tağşiş etmek suretiyle üretilmiş yaklaşık 14 ton sahte gübre ile zirai ilaç ele geçirildi. Piyasaya sunulmadan ele geçirilen sahte gübre ve zirai ilaçlara el konulurken ilgililer hakkında idari ve adli işlem başlatılarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İl müdürlüğü çiftçilere, gübre ve zirai ilaç satmak üzere yetkilendirilmiş olan bayilerden temin yoluna gitmeleri uyarısında bulundu.