Antalya'da 15 gündür haber alınamayan dağcının izine rastlanmadı

Antalya'da Musa Dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini belirterek 15 gün önce kaldığı konaklama merkezinden ayrılarak sırra kadem basan dağcının izine rastlanmadı. Ankara'dan özel olarak getirilen 22 kişiden oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi şahsı bulmak için havada karada çalışmalarına devam ediyor.

Kemer ilçesinin turizm beldesi Ulupınar Mahallesi Çıralı Sokak'ta faaliyet gösteren bir işletmeye gelerek konaklamaya başlayan Mustafa Yıldırım (60), konakladığı kamp merkezinden 24 Mayıs Pazartesi günü ayrıldı. Ayrılırken Musa Dağı'na çıkacağını ve Likya yolunu yürüyeceğini belirten Yıldırım'dan bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine şahsın konakladığı yere gelerek bilgi alan jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Günlerce süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamayınca aramalara Ankara'dan özel olarak gelen 22 kişiden oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de destek verdi.

Havadan karadan arama çalışması devam ediyor

Ekiplerin Likya yolu, Adrasan ve Olimpos Dağı sit alanında havadan ve karadan yaptıkları aramalarda şu ana kadar bir ize rastlanmadı. Öte yandan, ekiplerin herhangi bir araç çarpma ihtimaline karşı olarak Çıralı yolu kavşağından Tekirova'ya kadar yol güzergahına da baktığı öğrenildi. Su altı timi ise boğulma riskine karşı Maden Koyundan Tekirova sahiline kadar olan alanı taradı. Ekiplerin bugün tekrar bölgeye giderek çalışmalara kaldığı yerden başlayacağı, bir sonuç alınmazsa önümüzdeki günlerde çalışmalara ara verileceği öğrenildi.