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Antalya'da 15 hanenin bulunduğu mahalle karantinaya alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 15 hanenin bulunduğu mahalle karantinaya alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 15 hanenin bulunduğu mahalle karantinaya alındı.


Serik ilçesine bağlı Haskızılören Mahallesinde, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda Çürük mevkisinde 15 hane karantinaya alındı. Bölgede jandarma güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise karantina süresince vatandaşların durumunu kontrol ediyor.

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