Antalya'da 15 kişilik motosiklet timi ilçe ilçe gezip, ilçelerin tanıtımını yapıyor

Antalya'nın Akseki İlçesi'nde bir araya gelen yaklaşık 15 kişilik motosiklet ekibi, her hafta farklı bir ilçeye tur düzenleyerek gittikleri ilçelerin turistik ve kültürel anlamda tanıtılmasına öncülük ediyorlar.

Uluslararası Sanat ve Kültürel Mirası Koruma Derneği (SAKÜM), üyesi 15 kişilik motosiklet ekibi, her hafta Antalya'nın farklı bir ilçesine motosiklet turu düzenliyor. Gönüllü motosiklet tutkunu kişilerden oluşan ekip, gittikleri ilçenin tarihi ve kültürel yerlerini geziyor. Proje ile gidilen ilçenin tanıtımına katkı yapmak da amaçlanıyor. SAKUM Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yön, Türkiye'de kültürel miras alanındaki faaliyetleri etkinleştirilip, geliştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

"Amacımız toplumun geçmişiyle bağ kurmak"

Yaşadıkları kentin doğal ve kültürel güzelliklerinin bulunduğu yerlere motor turları düzenleyerek, farkındalık ve kamuoyu oluşturmaya başladıklarını söyleyen Yön, “Bu haftaki dernek üyeleri ve 15 motorcu ile birlikte gidilen gezi güzergahı ise Akseki Sarıhacılar köyü Etnografya Müzesi, İbradı ve Ormana Düğmeli Evler oldu. Başlatılan bu kültür gezileriyle kültürel mirasımızı korunmak, gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Kaş Kalkan'dan Alanya, Akseki ve İbradı gibi kültürel yerlerimizi gezerek farkındalık oluşturmak istiyoruz. Buradaki yegane amacımız öncelikle toplumun geçmişiyle bağ kurmasını sağlamak” diye konuştu.