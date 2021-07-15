Antalya'da 15 Temmuz Milli Birlik yürüyüşü

Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar, `Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği yürüyüşe, yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Antalya´da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen 'Milli Birlik Yürüyüşü'ne, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Güllü , Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda protokol üyesi ile binlerce vatandaş katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait atlı ve motorize polis ekiplerinin öncülük ettiği kortej, Mehter Takımı'nın seslendirdiği marşlar eşliğinde Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Kortejdeki protokol üyeleri ve Antalyalılar ellerinde Türk bayraklarını salladı. Yürüyüşe katılamayan evlerindeki vatandaşlar balkonlardan destek verirken, yabancı turistler de ilgi gösterdi. Güzergah boyunca polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. 35 derecelik sıcak havaya rağmen Antalyalıların yürüyüşe büyük katlımım gösterdiği gözlemlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Vali Yazıcı ve katılımcılar, meydanda oluşturulan anı defterini imzaladı. Ardından meydandaki programa geçildi.