Antalya'da 161 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir ev ve bahçesine yapılan operasyonda 161 kilo kubar esrar, 61 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na gelen bir ihbar üzerine dün harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü, Korkuteli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timi, Korkuteli ilçesi Yeleme ve Varsak mahallelerinde H. K. Ve K. K. isimli şüphelilerin ev ve bahçelerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptıkları aramalarda ise 161 kilo kubar esrar ile 61 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcısının talimatı doğrultusunda 2 şüpheli gözaltına alındı.