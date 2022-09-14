İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da 17 kök kenevir ele geçirildi

Antalya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 17 kök kenevir ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 17 kök kenevir ele geçirildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda F.A., A.A. ve F.K. isimli şahısların Kepez ilçesi Menderes Mahallesi Ayanoğlu Mezbahası bölgesinde yasadışı kenevir ekimi yaptıkları tespit edildi. Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte şüphelilerin kenevir ektiği alanda yapılan aramalarda 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler F.A., A.A. ve F.K. yakalanarak, olayla ilgili adli tahkikata başlandı.

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