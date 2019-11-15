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Antalya'da 18 kiloluk uyuşturucu operasyonu

Antalya’da bir eve düzenlenen operasyonda 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'da bir eve düzenlenen operasyonda 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda, S.A. ve B.A. isimli şahısların Demirel mahallesindeki ikametlerinde uyuşturucu madde depoladıkları yönündeki iddialar üzerine harekete geçildi. İkamette ve bir araçta yapılan aramada 2 adet hassas terazi ve daralı ağırlığı 18 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.


Şüpheli S.A. ve B.A. isimli şahıslar hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlamak” suçundan işlem yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip şüpheli şahıslar Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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