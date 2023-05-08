Antalya'da 182 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan 26 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs başta olmak üzere 182 aranan şahıs yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen faaliyetler sonucunda; içlerinde hakkında çeşitli suçlardan 26 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs ve çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs başta olmak üzere toplam 182 aranan şahıs yakalandı.