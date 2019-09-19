Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı emekli albay Zeynel Abidin Sezer, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajının yer aldığı programda, Gazi Yusuf Özkara da günün anlamını içeren bir şiir okudu. Zeynel Abidin Sezer ise konuşmasında insanca yaşamak isteyen vatan evlatlarının bağımsızlık ve özgürlük simgesinin Gaziler Günü olduğunu söyledi.

Şahit ve gaziye sahip çıkmanın öneminden bahseden Sezer,“ Şehit ve azisine sahip çıkmayan, saygı göstermeyen bir millet, vatan sevgisi ile yaşayan, vatan sağ olsun diyerek canını bu vatana adayan en büyük zenginliğini kaybeder. Ayrıca tarihini bilmeyen, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmayan milletler geleceğini inşa edemez. Tarihin çöplüğü inançsız ve Vatan sevgisinden uzak milletlerin yok olma hikayeleri ile doludur. Ülke olarak her zamandan çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu dönemdeyiz. Milletimiz ile gururlu devletimiz ile de onurluyuz. Her zaman devletimizin emrindeyiz.”dedi.