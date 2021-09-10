Antalya'da 19 ilçede 2 bin servis aracı denetlenecek

2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi, il genelinde öğrencilerin güvenli bir yolculuk yapabilmesiyle amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ekipleri, zabıta ve polis ekiplerinin katıldığı denetimde, servis şoförleri ve servis araçlarının gerekli kurallara uygunluk denetimleri yapıldı.

Denetimlerde servis araçlarının korona virüs tedbirlerine uyup uymadıkları, ehliyet kemeri, yangın tüpü, dur levhası, okul taşıtı yazısı, ilk yardım çantası, korona virüs riskine karşı 14 kuralın yazılı olduğu tabela ve araçlarda dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi. Araçlarında eksik evrak olan servis şoförleri eksiklerin kısa sürede tamamlanması konusunda uyarıldı. Büyükşehir ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven içinde okula gidip gelmelerini sağlamak amacıyla Antalya şehir merkezi ve 19 ilçede görev yapan yaklaşık 2 bin öğrenci servisine yönelik denetimlerini sürdürecek.