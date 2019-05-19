Antalya'da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, Antalya'nın Alanya, Akseki, Kumluca ve Korkuteli ilçelerinde coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Antalya'nın ilçelerinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kumluca'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün Atatürk büstüne çelenk koyması ile başladı. Ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca yaptı. Ardından okulların gösterilerine geçildi. Okulların sportif gösterileri, şiir ve günün önemini anlatan kompozisyonlarını okumalarından sonra halk oyunları gösterileri yapıldı. Törenin sonunda Gençlik Haftası kapsamında yapılan atletizm yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül töreni yapıldı.

Tören İlçe Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, siyasi parti temsilcileri, STK Temsilcileri, daire amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Korkuteli

Korkuteli Şehitlik Anıtındaki törene, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Musa Yücel, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, siyasi parti ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Korkuteli Belediyespor kulübü Kick Boks takımı gösteri sundu. Gösterinin ardından Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri tarafından, gençliğin Ata'ya cevabı okundu. Antalya Metin Demir gençlik spor merkezi Mets Karete takımı gösteri sundu. Ardından Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Büşra Arslan tarafından Atatürk'ün gençliğe hitabesinin okundu. Cengiz Elbeye Güreş eğitim merkezi güreşçileri izleyicilere gösteriş sundu ve vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından, yine öğrencilerinin oluşturduğu Halk oyunu gösterisi sunuldu. Liseler arası Şiir, Kompozisyon yarışmalarında ve Okul sporları Futsal turnuvasında dereceye giren takım ve öğrencilerin ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Akseki

Cumhuriyet Meydanı'nda törene Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Erbuğa, lçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Güngör, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öğrenciler de, çeşitli gösteriler sundu. Günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Konuşmalar yaparak Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudular.

Alanya

Kutlamalar Alanya'da ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Hükümet meydanındaki Atatürk Anıtı önünde başlayan kutlamalara, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Törenin ardından meydanda çeşitli spor kulüpleri gösteri yaptı.