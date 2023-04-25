Antalya'da 194 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 194 şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bağlı İlçe Başsavcılıklarının talimatları istikametinde Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Ramazan bayramı süresince denetimler gerçekleştirildi. BU faaliyetlerde 194 aranan şahıs yakalanırken, 24 adet uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale edilip, 24 şüpheliye işlem yapıldığı bildirildi.