Antalya'da 19'uncu yüzyıldan kalan metruk yapı ‘Devlet Konuk Evi'ne dönüştürülecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balbey Mahallesi'nde bulunan ve 2018 yılında meydana gelen yangın sonucu metruk bir yapıya dönüşen alanı restore ederek “Devlet Konuk Evi” olarak düzenleyecek.

Antalya'da tarihin tozlu raflarına kaldırılmış ve kaderine terk edilen birçok tarihi yapıyı tekrar kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, son olarak Balbey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan metruk bir bina için harekete geçti. Buna göre, Antalya Valiliği ile yapılan protokole istinaden Balbey Mahallesi içinde yer alan ve 2018 yılında çıkan yangında metruk hale gelmiş tarihi yapı aslına uygun restore edilerek Devlet Konuk Evi olarak düzenlenecek.

Restore ediliyor

Büyükşehir ekipleri tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde ilk olarak tarihi 19. yüzyıl sonlarına uzanan yapının 2018 yılında çıkan yangından zarar gören üst katında bulunan ahşap yapılar temizlendi. Hummalı bir biçimde yürütülen Devlet Konuk Evi projesi ahşap detaylarıyla şemasına uygun bir şekilde restore edilerek Antalya'ya kazandırılacak.

Metruk bina konuk evi olacak

Antalya tarihine değer katan projeleri tekrar gün yüzüne çıkarmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, “Söz konusu bina içerisinde madde bağımlılarının, sokakta kalan insanların barındığı tehlikeli bir alan haline gelmiş. Bu alanın Devlet Konuk Evi olarak kullanılarak kamuya kazandırılması çok önemli bir projedir” dedi.

Tarihi yapılar gün yüzüne çıkarıldı

Devam eden projelerle ilgili de bilgi veren Temuçin, “Daha önce Kaleiçi çevre düzenleme projesini tamamlamıştık. Aynı zamanda Alanya'da Gülevşen Camii'nin 1. etap projesini bitirdik. Şu anda hala Hıdırlık Kulesi etrafında kazı çalışmalarımız devam ediyor. Karaalioğlu Parkı içerisindeki eski belediye binası, Nekropol Müzesi projemizi tamamladık, şu anda tefrişi için gerekli işlemler devam ediyor. Elmalı'da kadın emeği üretim tesisin yapıyoruz. Bunların hepsi Antalya'daki tarihe sahip çıkan, Antalya'nın tarihine önem veren projelerdir” diye konuştu.

“Çok sevinçliyiz”

Metruk durumu yüzünden birçok defa asayiş olayının yaşandığı yapının Devlet Konuk Evi olacağına çok sevindiğini ifade eden Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu da “Bu bina Devlet Konuk Evi olacak. 24 saat ışıkları yanacak, kapısında emniyet, güvenlik güçleri, polislerimiz olacak. Bu konuda çok sevinçliyiz. Bitince tanıyamayacağız, harika olacak” diyerek yetkililere teşekkür etti.