İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da 2 aylık bebeğin acı ölümü

Antalya’da, babasının temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar henüz 2 aylık bebeğinin başına isabet etti.

Antalya'da, babasının temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar henüz 2 aylık bebeğinin başına isabet etti. Talihsiz bebek olay yerinde yaşamını yitirirken baba gözaltına alındı.



Olay, 17.15 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki tek evde meydana geldi. İddiaya göre, baba Y.K. (18), birlikte yaşadığı anne M.G. (16) ve 2 aylık bebekleri evdeyken tüfeğini temizlemeye başladı. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, 2 aylık bebek K.K.'nın başına isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede bebeğin öldüğünü tespit etti. Olay sonrası ailenin yakınları sinir krizi geçirirken, baba Y.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.