Antalya'da 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı bölgelerde meydana gelen 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre ilk kaza Emek Mahallesi'nde bulunan Manavgat Borsa İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. H.Y.'nin kontrolündeki 07 AAP 693 plakalı araç, A.E.'nin kontrolündeki 07 ZP 638 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan C.O. ve H.S.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Çarpışmanın şiddetiyle refüje çıktı

Sorgun Bulvarı'nda meydana gelen ikinci kazada 1 kişi yaralandı. Sorgun oteller bölgesinden Otogar istikametine seyir halindeki Y.E.'nin kullandığı 07 LIM 33 plakalı otomobil, Titreyengöl Caddesi'nden Sorgun Bulvarı'na çıkmakta olan A.K.'nin kullandığı 07 MFN 49 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yapan araçlardan biri çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkarken, araçta yolcu olarak bulunan F.E.T. yaralandı. Yaralı olay yerinde 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.