İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da 2 cep telefonunu çalan zanlılar tutuklandı

Antalya’da bir kişiye ait 2 adet cep telefonunu çalan şahıslar, yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya'da bir kişiye ait 2 adet cep telefonunu çalan şahıslar, yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine müracaat eden N.E., Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesinde 2 adet cep telefonunun çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ve iş yerlerine ait görüntüleri inceleyen ekipler, olayı C.Y. ve A.Ç.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yakalanan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.