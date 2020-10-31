Antalya'da 2 dişi alageyik doğaya bırakıldı

Bölge Müdürlüğü Mayıs ayında bırakılan 15 erkek alageyiğin ardından 2 dişi alageyikte bölgeye yerleştirildi. Önümüzdeki günlerde bırakılacak 13 geyikle birlikte bölgeye yerleştirilen geyik sayısının 30 olması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü anavatanı Türkiye olan alageyiklerin sayısının artırılması amacıyla koruma, üretim ve salım çalışmalarını sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen Manavgat Beydiğin Mahallesi Kapan bölgesine, ilk etapta Mayıs ayında nesli tükenme tehlikesi altında olan Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonu'nda üretimi gerçekleştirilen 15 erkek alageyik bırakıldı.

1995 yılına kadar yaşadıkları bölgede bugün sayıları oldukça azalan alageyikler için 3 dönümlük alan 2 metre yüksekliğinde tel örgüyle çevrilerek adaptasyon alanı oluşturuldu. Getirilen geyikler burada yaklaşık 10 gün kaldıktan sonra doğaya bırakılıyor. Bölgedeki foto kapanların yanı sıra Mayıs ayında bölgeye yerleştirilen 6 tane alageyiğe uydu bağlantılı veri aktaran tasma takıldı. Bu tasmalarla telefon çeken her yerden süre 7/24 yakından takip yapılıyor.