Antalya'da 2 katlı ahşap yapı kül oldu

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 04.00 sırasında Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi bölgesi Selçuklu Mahallesi Mermerli Sokaktaki 2 katlı bir ahşap yapıda çıktı. Binadan sabaha karşı alevlerin yükseldiğini gören yan binadaki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapının büyük kısmı ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen binanın alevleri Kaleiçi'ni aydınlattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis güvenlik önlemi aldı. Yapının sağlam ve oturulabilir olduğu fakat sahibi Hüseyin Ekseli'nin arada sırada geldiği öğrenildi. Ahşap bölümleri yanan yapının, betonarme ve kerpiç bölümleri ise yıkıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 4 saatte yangını kontrol altına alabildi. Yan binadaki vatandaşlar yangına ellerindeki hortumlarla müdahale etti. İtfaiye soğutma çalışmasını sabah saatlerinde tamamladı. Yapının sokağa yıkılan bölümleri belediye ekiplerince kepçe yardımıyla temizlendi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

"Alevler göklere çıkıyordu"

Yangının bitişiğindeki pansiyonun sahibi Sultan Çopuroğlu, “ Gece is kokusuna uyandım. Kapıyı açtım bir şeyler patlıyor. Alevler göklere çıkıyor. Hemen İtfaiyeyi aradım. Söndürmeye başladılar. Kendimizde çatımıza soğutma yaptık. Camlarımız patladı. Erken uyanmasak dumandan zarar görebilirdik. Bugünü korkuyla geçirdik.”diye konuştu.