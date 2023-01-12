Antalya'da 2 kişiyi yaralayan, 1 işyerini kurşunlayan şahıs yakalandı

Antalya'da 2 kişiyi yaralayan, bir işyerini kurşunlayan şüpheli yakalandı. Çok sayıda suçtan kaydı ve aranması bulunan şahıs tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde farklı tarihlerde iki kişinin yaralanması ve bir işyerinin kurşunlanması olaylarını araştıran polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. 3 olayın faili olduğu değerlendirilen İ.K'yı yakalama çalışması başlatan ekipler, şüphelinin Alanya ilçesinde olduğunu belirledi. Alanya'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonda İ.K, gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1 adet silah, 9 adet mermi ele geçirildi. İ.K'nın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) Sistemi sorgulamasında silahla tehdit, kasten öldürme, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma, görevi yaptırmamak için direnme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kaydı olduğu ve 3 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.