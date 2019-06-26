Antalya'da 2 metre boyunda köpek balığı yakalandı

Antalya'da balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 2 metre boyundaki 'Pamuk' cinsi köpek balığı görenleri hayrete düşürdü, yakalan balıkçıyı sevindirdi. Kentin ünlü Lara plajının 500 metre açığında yakalanan köpek balığının tutulma anı ise balıkçılar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Antalya'da av için denize açılan balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyunda Pamuk cinsi köpek balığı takıldı. Gündüz saatlerinde kentin ünlü plajının 500 metre açığında balık avına çıkan balıkçılar, oltalarına takılan köpek balığını görünce şaşkına döndü. Balığı kanca yardımıyla teknelerine alan balıkçılar, bu anlarıysa "Jaws geldi" diyerek cep telefonuyla kaydetti.

Camgöz balığının pamuk türü olan ve insanlar açısından zararsız olarak bilinen köpek balığının zararsız bir cins olduğu ve kilosunun 15-20 TL arasında bulunduğu belirtildi.