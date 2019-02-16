İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da 20 bin 300 adet ecstasy hap ele geçirildi

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 bin 300 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 bin 300 adet ecstasy hap ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Döşemealtı ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta Narkotik Madde Arama Köpeği ile arama yaptı. İçerisinde A.Ç., M.A. ve H.B.'nin bulunduğu kamyonette gizli bölmelere zulalanmış 20 bin 300 adet ecstasy hap ele geçirildi.


A.Ç., M.A. ve H.B. haklarında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.