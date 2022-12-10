İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da 20 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Antalya’da ‘Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama’ suçundan 20 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Antalya'da ‘Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama' suçundan 20 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.


Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, ‘Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama' suçundan toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. F. A., Kepez ilçesinde yakalandı.


Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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