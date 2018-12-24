Antalya'da 2018 böyle geçti

Turizm sektöründe son yılların en önemli başarısına imza atan Antalya'da Havayoluyla kente gelen turist sayısı 13 milyonu aştı. İklimsel faktörlerin de etkisi altında kalan Antalya orman yangınları ve su taşkınları ile mücadele etti. Yaralarını saran Antalya 2019'a umutla bakıyor.

Yeni yılın ilk dakikalarında kendilerini ‘Yaz Kış Denize Girenler' olarak adlandıran bir grup, bu yıl da geleneği bozmayıp 2018 yılını denizde karşıladı. Ocak ayında yapılan Antalyaspor'un Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa iş insanı Cihan Bulut seçildi. Manavgat ilçesinde gece yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

4 Şubat: Kafasına geçirdiği poşetle evinde siyanür soluyan 26 yaşındaki genç hayatına son verdi.

19 Şubat: Baharın müjdecisi ve doğanın uyanışı olarak kabul edilen cemrelerin ilki 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu Gazipaşa ilçesinde tarlalar papatyalarla doldu taştı.

22 Şubat: Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen sözleşmeli er 26 yaşındaki Cumali Gür, 22 Şubat'ta Antalya'nın Manavgat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

25 Şubat: Alanya ilçesinde Alanyaspor-Trabzonspor maçında görevli askerleri taşıyan otobüs dönüş yolunda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 22'si asker 23 kişi yaralandı.

26 Şubat: Kumluca ilçesinde, duble yol çalışmalarının yapıldığı D-400 yolu üzerinde, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.

27 Şubat: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen sözleşmeli er Cumali Gür'ün cenaze töreninde fenalaşan vatandaş, hayatını kaybetti.

10 Mart: Serik ilçesinde akrabasının kullandığı ağaç yüklü kamyonun devrileceğini zannedip kendini dışarıya atan bir genç, atladığı kamyonun altında kalarak can verdi.

12 Mart: Alanya ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşine kurşun yağdıran koca olayın ardından intihara teşebbüs etti.

13 Mart: Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın şehadet haberi Alanya ilçesindeki ailesine verildi.

17 Mart: Kız arkadaşıyla tartışan genç, yaşadığı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Çatıdan atlamak üzereyken son anda polis tarafından kurtarılan genç, "Kübra nerede? Bırakın beni atlayayım" diye sitem ederken, polisin gence gösterdiği şefkat ise dikkat çekti. Gencin elini yüzünü yıkayıp başını okşayan polis, "Kübra'ya gerek yok biz seni seviyoruz" diyerek genç adamı teselli etti.

23 Mart: Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin'deki arama-tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın (22) cenazesi Antalya'daki baba ocağına getirildi. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü.

2 Nisan: Antalya'da 2018 yılının ilk çeyreğinde kenti 491 bin 48 turist ziyaret etti. Söz konusu rakam 2016-2017 rakamlarını geride bırakırken, nisan ayının ilk gününde ise son 3 yılın rekoru kırıldı. Yine 2018 yılının ilk 3 ayında Rus turistlerde artış gözlenirken, Almanlar ise 2018 yılının Mart ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 128'lik bir artış göstererek 2017 verilerini geride bıraktı.

4 Nisan: Lüks yat üretimi yapılan Antalya Serbest Bölge'de yangın çıktı. Mallarını kurtarmaya çalışan bazı işçilerin dumandan etkilendiği yangında 2 lüks yat ve bir tekne büyük hasar gördü.

6 Nisan: Borsada 5 milyon lirayı kaybettiği gerekçesiyle ‘birçok kişinin canını yaktım' diyerek kendisini ihbar eden stajyer avukat savcılık tarafından serbest bırakıldıktan bir gün sonra apartmanın 9'uncu katından atlayarak intihar etti.

12 Nisan: Serik ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

30 Nisan: Gazipaşa ilçesinde yayladan dönen ailenin içinde bulunduğu araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu 300 metrelik uçuruma yuvarlandı, kazada karı koca çift hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

1 Haziran: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 20 yaşındaki genç kızın midesindeki 1.5 kilogram ağırlığındaki saç yumağı ameliyatla alındı

1 Haziran- Mayıs ayında Antalya'ya gelen turist sayısı tüm zamanların rakamlarını geride bırakırken, turizmde en iyi yıl olarak değerlendirilen 2014'ün mayıs ayı rekorunu, 138 bin 554 kişilik farkla kırdı.

3 Haziran: Antalya'da dini nikahlı karısının cep telefondaki arama kayıtlarından şüphelenen Suriyeli kıskanç koca, çalıştıkları sera içerisindeki su ısıtıcısının kablosuyla karısını boğarak öldürdü. Korkunç olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekiplerine “elektrik çarptı” diyen kocanın planı, genç kadının otopsisi sonrasında bozuldu. Gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden koca, tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.

3 Haziran: Demre ilçesi açıklarında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu sürat teknesi battı. Olayda hayatını kaybeden 1'i kadın, 6'sı çocuk 9 kişinin cansız bedeni sudan çıkarılırken, 1'i kadın 6 kişi de sağ olarak kurtarıldı.

3 Haziran: Demre ilçesi Kekova açıklarında içerisinde mültecileri taşıyan tekne battı. İlk belirlemelere göre 6'sı çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise boğulmaktan son anda kurtarıldı.

7 Haziran: Bunalıma giren genç adam, 6 yaşındaki oğlunu parktaki vatandaşlara bırakıp ‘ona iyi bakın' diyerek 50 metre ileride 35 metre yükseklikteki falezlerden denize atladı. Yaralanan genç adamın atlayışı saniye saniye görüntülenirken, babasının ölüme atladığından haberi olmayan minik çocuğun polislere şaşkın bakışları yürek burktu.

8 Haziran: Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

9 Haziran'da turizmcilerle Antalya'da bir otelde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kendi ayağına kurşun sıkan bir turizm anlayışı var” dedi.

13 Haziran: Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

26 Haziran: Beyaz diş hayaliyle operasyona giren ancak çenesindeki ağrıları yüzünden 32 dişini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk'ün sinirleri kesilmesine rağmen ağrıları dinmedi. Halk arasında ‘delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji teşhisi konulan talihsiz kadın, sinirlerinin kesilmesine rağmen ağrıları geçmeyince de "Kobay olmak istemiyorum artık, ötanazi istiyorum. Uyutup öldürsünler beni" diyerek gözyaşı döktü.

16 Temmuz: Kamuoyunda illüzyon gösterileriyle bilinen İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi, şovlarında kullandığı 'kobra' cinsi yılan ısırdı. Ghafouri'nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, sağlığına kavuşabilmesinin panzehirin bulunmasına bağlı olduğu bildirildi.

22 Temmuz:Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'nde çıkan yangında çok sayıda sera zarar gördü. Serası yanan vatandaşlar o anları, "Yangın 2 kilometreden, 5 dakikada buraya geldi. Dikili neyimiz varsa yandı” diyerek anlattı.

23 Temmuz'da Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ikinci kısımdaki dekorasyon ürünleri üretilen fabrikada yangın çıktı. Yaklaşık 30 dönüm alan üzerine kurulu fabrikanın deposundaki ürünlerin tamamı yandı.

1 Ağustos: Kanser hastası 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakımdaki 50 günlük yaşam savaşını kaybetti. Yıkılan acılı anne, kucağına aldığı çocuğunun cenazesini uzun süre bırakmadı.

5 Ağustos: Eşine destek olmak için 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girerek milyonluk servetin sahibi olan 39 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Öncel, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 1 ayda 16 tona yakın hayvan satarak 350 bin lira gelir elde etti. Çiftliğini büyütmek istediğini ifade eden Öncel, imkan verilmesi halinde Antalya'nın et ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

6 Ağustos: Elmalı ilçesinde yarım saat süren yağmur sele neden oldu. Bazı mahallelerde su 1 metreye kadar yükselirken, tarım alanları da büyük zarar gördü.

7 Ağustos: Elmalı ilçesinde bir arayla ikinci sel vakası yaşandı. Yılmazlı ve Salur'dan sonra Karaköy Mahallesi'ni de sel vurdu. Yüzlerce dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü çok sayıda ahırın kullanılamaz hale geldiği mahallede onlarca küçükbaş hayvanın telef olduğu kaydedildi. Sel afetinin yaşanmasıyla birlikte Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı.

9 Ağustos: Üçüncü kez dünya evine giren kişinin düğünündeki takılara, damadın ikinci evliliğinden dünyaya gelen çocuğunun nafakasını ödemediği gerekçesiyle haciz işlemi uygulandı. Düğünde damadın üzerindeki ve takıda toplanan 103 lira 95 kuruş ile alyans yüzük haczedildi.

17 Eylül: Kumluca Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan 7 yangın söndürme helikopteri ve 4 amfibik uçak ile karadan 50 arazöz, yaklaşık 300 orman işçisi ve 6 iş makinesiyle müdahale etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de helikopterle yangın alanının üzerinde incelemelerde bulunmuştu, yangınında 70 hektar alan ile 100 dönüm seranın etkilendiğini söyledi.

21 Eylül: Kemer ilçesinde, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunmak için ormanlık alanda havai fişek atan 29 yaşındaki çılgın aşık orman yangınına neden oldu. Yangın, büyümeden söndürülürken, havai fişeği attığı belirlenen genç ise gözaltına alındı.

22 Eylül: Antalyaspor Derneği Başkanlığı'na Antalyaspor Kulübü Başkanı da olan Ali Şafak Öztürk seçildi.

30 Eylül: Antalya'da sihirbazlık gösteriyle tanınan Aref Ghafouri'nin arkadaşına ait bir evden kaçan piton cinsi yılan, su giderinden ilerleyerek yaklaşık 1,5 ay sonra komşunun evinin balkonundan çıktı. Balkonu temizlerken yılanla göz göze gelen ev sahibi neye uğradığını şaşırdı ve yaşadığı korkuyla yılanı balık zıpkınıyla öldürmek zorunda kaldı.

5 Ekim: 13 yaşındaki çocuk, annesiyle sürekli tartıştığı gerekçesiyle babasını kanepede uyuduğu sırada başından vurup öldürdü. Olay sonrası evden kaçan çocuk polis tarafından yakalandı.

20 Ekim: Kent merkezinde bulunan bir merkezde sergilenen dev piton yılanları 41 yavru dünyaya getirdi. Özel olarak bakılan yavrular bir yıl sonra ziyaretçiye açılacak.

30 Ekim: Manavgat'ta ilk uçuşunu gerçekleştirmek için havalanan pilot Serkan Dilci kullandığı Cessna 150 tipi eğitim uçağı yaklaşık 5 dakika sonra Ulualan Kum mevkiinde düştü. Kazada uçakta bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

24 Kasım: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Menderes Türel olduğunu açıkladı.

29 Kasım: Kaş ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle vadiden inen yağmur suları Kaputaş plajını turkuaz renge bürüdü.

15 Aralık:Kaş ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi'nde halk arasında ‘kör duman' adıyla da bilinen sis, özellikle kış günlerinde etkili oluyor. Mahalleli güneşi yılın üç ayı sadece saat 12'den sonra dört ile beş saat görebiliyor.

16 Aralık: Antalya ve ilçelerinde 19 saattir devam eden şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan ikinci doktora da ulaşıldı. Etkili olan yağış nedeniyle Kemer ilçesine son 19 saatte metrekareye 460 kilogram yağış düştü. Kemer Kuzdere Mahallesi ile Arslanbucak'ı birbirine bağlayan köprünün yakınında bulunan evlerin tamamı tahliye ediliyor.

17 Aralık: Kemer ilçesi, 24 saatte metrekareye düşen toplam 490,8 kilogram yağış miktarıyla Türkiye'de günlük yağış rekorunu kırdı. Bu rakam, 1992'de Marmaris'te kaydedilen 466 kilogramlık 24 saatlik günlük toplam yağış miktarını geçerek yeni bir rekor olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayıtlarına girdi.

18 Aralık: Antalya'da bir kişi ayrılma aşamasında olduğu nişanlısı genç kızı pompalı tüfekle öldürüp ardından aynı silahla intihar etti.

18 Aralık: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i açıkladı.