Antalya'da 2018 yılında 38 bin kişi işe yerleştirildi

Olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda İŞ-KUR İl Müdürü Veli Tekkanat, 2018 yılında İŞ-KUR Antalya olarak 38 bin 105 kişiyi işe yerleştirdiklerini aktardı.

Antalya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Antalya Vali Yardımcısı Sedat Sırrı Arısoy başkanlığında yapılan toplantıya, Akdeniz Üniversitesi Çalışma Ek. ve End. İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muhammed Karataş, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İŞKUR İl Müdürü Veli Tekkanat, TÜİK Bölge Müdürü Abdi Öncel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mahmut Kaplan, İl Ticaret Müdürü Seval Dizerkonca, SGK İl Müdürü Nejat Deniz, Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Müdürü Anıl Işıldağ, Esnaf ve Sanatkarlar odaları Birliği Genel Sakreteri Mehmet Işıldağ, KOSGEB Antalya Kobi Uzmanı Sinan Kibar, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Antalya Koordinatörü Alaattin Özyürek, TÜRK-İŞ Antalya Temsilcisi Cemil Ünal, HAK-İŞ Antalya Temsilcisi Durali Aslan, TİSK Antalya Temsilcisi Hasan Ünlü, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Temsilcisi Mehmet Karavural ve Özel İstihdam Büroları temsilcisi Fatma Ümit Tuncer katıldı.

Toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Veli Tekkanat 2018 yılı kurum çalışmaları hakkında sunum yaptı. Tekkanat sunumunda, 2018 yılında İŞKUR Antalya olarak 38 bin 105 kişiyi işe yerleştirdiklerini, aktif istihdam programları kapsamında mesleki eğitim kursları, girişimcilik ve işbaşı eğitim programlarını kapsayan toplam 4 bin 493 programdan 20 bin 129 kişinin faydalandığını açıkladı.