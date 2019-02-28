Antalya'da 2018 yılında kırılan turizm rekoru, elektrik tüketimini yüzde 5,3 artırdı

AEDAŞ artık geleneksel hale gelen yılın ‘en'lerini açıkladı. 2018 yılında Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketimi yüzde 5,3 artarken yılın tüketim rekoru 3 Ağustos Cuma günü kırıldı. En düşük tüketim ise 11 Mart 2018 tarihinde yaşandı. Bölgede elektrik tüketiminin yaz ayları boyunca artmasında turizmde kırılan rekorlar da etkili oldu.

Başta Antalya olmak üzere birçok bölgede 2018 yılında yabancı ziyaretçi sayısında rekorlar kırılırken bölgeye olan talep elektrik tüketimini de artırdı. Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2016 yılından bu yana düzenli olarak açıkladığı yılın ‘en'leri çalışmasına göre bölgede elektrik tüketimi 2018 yılında, 2017'e göre yüzde 5,3'lük bir artış gösterdi.

Ağustos sıcağında tüketim patladı

2017 yılında söz konusu üç il, ilçe ve köylerdeki toplam tüketim 9 milyon 141 bin mWh düzeyindeyken 2018 yılında bu rakam yaklaşık 500 mWh artarak 9 milyon 630 bin mWh'ye çıktı. Bölgede en yüksek elektrik tüketimi ise Ağustos ayında yaşandı. Akdeniz bölgesinde yaz aylarının oldukça sıcak geçmesi ve özellikle bu ayda yerli ve yabancı turist sayısının da zirve noktaya ulaşmasının etkisiyle elektrik talebi arttı. 3 Ağustos 2018 Cuma günü toplam tüketim 42 bin 247 mWh'ye ulaşarak yılın ‘en yüksek' seviyesini gördü. 2017 yılında zirve, 13 Temmuz 2017 Perşembe günü yaşanmış ve tüketim 40 bin 257 mWh'ye çıkmıştı. 3 Ağustos 2018'de, 2017'nin zirve noktasına göre toplam tüketim yaklaşık yüzde 5 arttı.

Yaz aylarında tüketim iki katına çıkıyor

2018 yılının en düşük tüketimi ise 11 Mart 2018 tarihinde gerçekleşti. Pazar olmasının da etkisiyle 11 Mart günü toplam tüketim 18 bin 161 mWh seviyesine indi. Bu rakam baz alındığında rekorun kırıldığı 3 Ağustos günü toplam tüketim en düşük noktaya göre yüzde 132,6 artmış oldu. Bölgede turizm faaliyetlerinin yoğunlaşmaya başladığı 2018 Haziran ayında da tüketim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi. 2018 yılı içinde aylık bazda en düşük tüketim 601 bin 106 mWh ile şubat ayında gerçekleşirken yılın en yüksek tüketimi yine ağustos ayında bu rakamın yaklaşık iki katı yani 1 milyon 171 bin mWh seviyesine ulaştı.

Müşteri sayısı yüzde 4,2 arttı

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, özellikle yaz aylarında artan elektrik talebine hızla yanıt verdiklerini dile getirerek "Tüketimin yoğun olduğu aylarda özel iş planları yapıyoruz. Türkiye'nin hatta dünyanın turizm başkentleri arasında yer alan Antalya'ya hizmet vermek bizim için gurur verici. Sadece müşterilerimize değil, tatil için Türkiye'yi tercih eden yabancı ziyaretçilere kesintisiz enerji vererek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Müdüroğlu, 2017'de toplam 2 milyon 76 bin olan müşteri sayılarının da 2018 sonu itibarıyla yüzde 4,2'lik bir artışla 2 milyon 163 bine çıktığına işaret etti.