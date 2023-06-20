Antalya'da 2023 yılının ilk alageyik yavruları görüntülendi

Doğal nüfusu dünyada sadece Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde devam eden alageyiklerin 2023 yılındaki ilk yavrusu, gözlem için kurulan kameralara yansıdı.

Anadolu tarih ve kültüründe önemli bir değere sahip olan Alageyiğin doğal ve genetiği bozulmamış olarak yaşadığı tek bölge olan Antalya-Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 1966 yılında ilk kez üretim çalışmalarına başlandı. Bu alandan nakille ülkenin farklı bölgelerine yapılan yerleştirme çalışmaları sonucu türün çoğalmasının yanı sıra türün yeniden eski yaşam alanlarında yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar gayretle sürdürülüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Alageyik (Dama dama) türünün çoğaltılması yaygınlaştırılması ve korunmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede 2023 yılının ilk alageyik yavruları da gözlemlenmeye başladı. Önümüzdeki günlerde yeni ve sağlıklı bireylerin de doğumuyla popülasyonun daha da büyümesi hedefleniyor.