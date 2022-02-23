İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Antalya’da uyuşturucu madde imal-ticareti ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Antalya'da uyuşturucu madde imal-ticareti ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda uyuşturucu madde imal-ticareti ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.C.A. bugün düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.