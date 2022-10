Antalya'da 22 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 22 adet ruhsatsız tabanca, 429 adet şarjör ve 100 adet fişek ele geçirildi

Manavgat İlçesinde yapılan çalışmalarda O.K. isimli şahsın kaçak silah imal ettiği ve kaçak silah satışı yaptığını tespit edildi. O.K. , Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığının katıldığı operasyonla atölyesinde yakalandı. Atölyede yapılan aramada, 22 adet ruhsatsız tabanca, 429 adet şarjör, 100 adet fişek, 1 adet silah yapımında kullanılan namlu açma torna makinası ve çok sayıda tabanca yapımında kullanılan yedek parça ele geçirildi. Şüpheli O.K. ise gözaltına alınarak olay ile ilgili adli tahkikata başlanıldı.